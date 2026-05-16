اتحاد السلة ونظيره التنزاني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

دبي في 16 مايو/وام/ وقع اتحاد الإمارات لكرة السلة اليوم مذكرة تفاهم مع نظيره التنزاني ، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الفنية والإدارية المرتبطة باللعبة.

وشملت المذكرة التعاون في مجالات التدريب والتحكيم، وتطوير الكوادر الإدارية، وتنظيم التدريبات والمعسكرات المشتركة للأندية والمنتخبات، إلى جانب التنسيق بشأن المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة.

وقّع الاتفاقية سعادة عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وهاشم ثابت مانكا، رئيس الاتحاد التنزاني لكرة السلة، بحضور سيمون تشو ميروندو، أمين السر العام للاتحاد التنزاني لكرة السلة، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة السلة، وأحمد مبارك مدير المنتخب الأول.

وأكد سعادة عبداللطيف الفردان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات التعاون الرياضي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير منظومة كرة السلة على المستويين الفني والإداري.

وقال إن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التدريب والتحكيم وتأهيل الكوادر الإدارية، إلى جانب تنظيم المعسكرات والتدريبات المشتركة للأندية والمنتخبات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة في البلدين.

وأشار إلى حرص اتحاد الإمارات لكرة السلة على بناء شراكات فاعلة مع الاتحادات القارية والدولية، مؤكداً أن التعاون مع الاتحاد التنزاني سيسهم أيضاً في تعزيز المشاركة والتنسيق في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي أصبحت من أبرز البطولات على مستوى المنطقة.