الإمارات تتصدر منافسات اليوم الثاني في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والبرازيل وصيفا

أبوظبي في 16 مايو / وام / تواصلت اليوم منافسات الجولة الختامية من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، المقامة في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية، بإقامة نزالات فئة البراعم والأشبال والناشئين، وسط مشاركة قياسية بلغت 1400 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأكاديميات، في أجواء حماسية وتنافسية عكست المكانة العالمية التي وصلت إليها البطولة.

وتصدرت الإمارات ترتيب الدول المشاركة في منافسات اليوم الثاني برصيد 855360 نقطة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني برصيد 148200 نقطة، وروسيا في المركز الثالث بـ 119640 نقطة، في ظل مشاركة واسعة من اللاعبين والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

كما واصلت الأكاديميات الإماراتية حضورها القوي في الترتيب العام، بعدما حصد نادي الجزيرة المركز الأول برصيد 104700 نقطة، وجاءت أكاديمية أدما في المركز الثاني برصيد 98520 نقطة، فيما حل نادي العين ثالثاً برصيد 98010 نقاط.

حضر منافسات اليوم سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبدالله الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات الحوجيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إلى جانب حمزات تشيماييف نجم UFC للفنون القتالية المختلطة الشهير، الذي تابع جانباً من النزالات والتقى بعدد من اللاعبين والجماهير.

وسادت البطولة أجواء عائلية وترفيهية مميزة، في ظل الحضور الجماهيري الكبير والدعم المتواصل من أولياء الأمور، بالتزامن مع المستويات الفنية القوية التي قدمها اللاعبون الصغار على مدار المنافسات.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري أن بطولة أبوظبي جراند سلام تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة في منافسات البراعم والأشبال والناشئين تعكس نجاح خطط نشر اللعبة وتطوير المواهب في مختلف الفئات العمرية.

وقال: المشاركة القياسية التي نشهدها اليوم تؤكد حجم النمو الذي تحققه رياضة الجوجيتسو، وتعكس نجاح رؤية أبوظبي في بناء قاعدة قوية من اللاعبين والأبطال للمستقبل، كما أن الأجواء العائلية والحضور الكبير من أولياء الأمور يمنحان البطولة قيمة مجتمعية مهمة تتجاوز الجانب التنافسي.

وأضاف: نفخر بما وصلت إليه البطولة من مكانة عالمية، وبالمستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون، وهو ما يعكس العمل الكبير الذي تقوم به الأندية والأكاديميات والجهات المنظمة لتطوير اللعبة وصناعة أجيال جديدة من الأبطال.

بدوره، أكد حمزات تشيماييف أهمية رياضة الجوجيتسو في عالم الفنون القتالية المختلطة، مشيراً إلى أن امتلاك مهارات قوية في هذه الرياضة يمنح المقاتل أفضلية كبيرة داخل النزال، وقال : الجوجيتسو أصبحت جزءاً أساسياً من الفنون القتالية، ومن يعرف هذه الرياضة جيدا سيكون طريقه أسهل داخل القفص، هذه الأجواء تذكرني بطفولتي عندما كنت أشارك في بطولات الجوجيتسو، ومن الجميل مشاهدة هذا العدد الكبير من الأطفال والمواهب.

وأضاف: كلما ذكرت الجوجيتسو يُذكر معها اسم أبوظبي، لما قدمته من دور كبير في تطوير الرياضة وتنظيم بطولات عالمية بهذا المستوى، وما شاهدته اليوم يؤكد أن المستقبل يحمل الكثير من الأبطال.

من جانبها، أعربت ليلى الكعبي، والدة اللاعبين حمدان ومثايل الحمادي المشاركين في البطولة، عن سعادتها بالأجواء التي شهدتها المنافسات، مؤكدة أن المشاركة في حدث عالمي بهذا الحجم تمثل تجربة استثنائية للأطفال، وقالت : وجود أبنائنا وبناتنا في بطولة بهذا المستوى يمنحهم دافعاً كبيراً للتطور والاستمرار، في ظل الأجواء التنظيمية والعائلية المميزة التي شهدناها اليوم، نشعر بالفخر ونحن نرى أبناءنا ينافسون لاعبين من مختلف الجنسيات، ما يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وتختتم غداً منافسات الجولة الختامية من البطولة بإقامة نزالات فئة المحترفين، إلى جانب تكريم اللاعبين الأعلى تصنيفا في الترتيب السنوي لجولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بمختلف الأوزان والفئات، في ختام موسم شهد مشاركة واسعة ومنافسات قوية على مستوى العالم.