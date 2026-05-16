رئيس الدولة يعزي في وفاة آمنة أحمد الظاهري

أبوظبي في 16 مايو /وام/ قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم واجب العزاء في وفاة آمنة أحمد محمد بن عرار الظاهري وذلك خلال زيارة سموه منزل عائلة الفقيدة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أداء واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.