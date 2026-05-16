رئيس البرلمان العربي يشيد بنجاح الوساطة الإماراتية الجديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة في 16مايو/وام/ أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاح وساطتها الإنسانية في إنجاز عملية تبادل أسرى جديدة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا ، في خطوة تجسد المكانة الدبلوماسية الرفيعة التي تتمتع بها دولة الإمارات والدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به قيادتها الحكيمة في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد “اليماحي” أن نجاح دولة الإمارات المتواصل في هذا الملف الإنساني يعكس الثقة الدولية الكبيرة التي تحظى بها، ويجسد فاعلية جهودها ومساعيها الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم المبادرات الرامية إلى بناء جسور التفاهم والحوار بين الدول والشعوب، مشيدًا بالنهج الإماراتي القائم على تغليب الحلول الدبلوماسية والإنسانية لمعالجة الأزمات والنزاعات الدولية.

