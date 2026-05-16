مدرب العين واللاعبون :التتويج بلقب الدوري جاء عقب موسم استثنائي

العين في 16 مايو/وام/ أبدى الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين ولاعبو النادي سعادتهم بتتويج الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2025-2026 عقب موسم استثنائي من دون خسارة ، وبمسيرة مميزة على المستويين الجماعي والفردي.

وقال إيفيتش إن التتويج باللقب دون خسارة يُعد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ المسابقة، مشيداً بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون منذ انطلاقة الموسم"إنه شعور رائع للغاية، لأننا حققنا شيئاً لم يسبق لأي فريق أن حققه من قبل" مثنيا على ما قدمه اللاعبون منذ بداية فترة الإعداد، بعد أن وضعوا هدفاً كبيراً وحققوه .

وأضاف أن الوصول إلى اللقب من دون أي خسارة، وتحقيق 68 نقطة، يعد أمراً استثنائياً لم يحدث من قبل، وهو ثمرة عمل جماعي مميز طوال الموسم.

وأشار إلى أن الفريق شهد العديد من الإنجازات الفردية، من بينها تصدر لابا كودجو قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، ووصول خالد عيسى إلى مباراته رقم 100، مؤكداً أن العمل الجماعي يبقى الأهم في مسيرة الفريق.

وأوضح إيفيتش أن الموسم حمل العديد من اللحظات المميزة رغم صعوبته، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال أمامه استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة، داعياً الجماهير إلى مواصلة الدعم.

من جانبه، أكد خالد عيسى، حارس مرمى العين، أن التتويج جاء ثمرة جهود جميع من ارتدوا شعار النادي وأسهموا في تاريخه.

وقال: بعيداً عن الأرقام والإحصائيات، هذه البطولة نتاج عمل كل لاعب خدم نادي العين وأسهم في وصوله إلى هذه المكانة .

وأضاف : نبارك لجماهير العين هذا التتويج والإنجاز، ونتمنى استمرار النجاحات في المرحلة المقبلة، مع توجيه الشكر لهم على دعمهم المتواصل طوال الموسم.

بدوره، شدد حسين رحيمي، لاعب العين، على الدور الكبير للجماهير في تحقيق اللقب، موجهاً الشكر لهم على دعمهم المستمر للفريق.

وقال إن الجمهور كان له دور كبير في هذا الإنجاز، ونعدهم بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من البطولات .

وأشاد رحيمي بالروح الجماعية داخل الفريق، وباللاعبين الذين صنعوا الفارق خلال الموسم .