أرباح الشركات الكبرى الكورية الجنوبية تتجاوز 156 تريليون وون في الربع الأول

سيؤول في 17 مايو /وام/ أظهرت بيانات صناعية صدرت اليوم الأحد أن الأرباح التشغيلية في كبريات الشركات الكورية الجنوبية تجاوزت 156 تريليون وون (104 مليارات دولار أمريكي) في الربع الأول من هذا العام، حيث حققت شركتا تصنيع الرقائق الرائدتان في البلاد أكثر من 60% من هذه الأرباح.

وبلغت الأرباح التشغيلية المجمعة لـ 328 شركة من بين أكبر 500 شركة في هذا البلد من حيث المبيعات 156.35 تريليون وون في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 158.6% عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة "سي إي أو سكور" (CEO Score) المتخصصة في تتبع أداء الشركات.

وارتفعت المبيعات خلال الفترة نفسها بنسبة 29.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1038 تريليون وون، بزيادة قدرها 235.3 تريليون وون عن العام السابق.

وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية لأكبر شركتين لتصنيع الرقائق في العالم، وهما "سامسونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس"، 94.8 تريليون وون.

وبحسب الشركة، سجلت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات أكبر أرباح تشغيلية بقيمة 57.2 تريليون وون، بزيادة هائلة بلغت 756.1% مقارنة بالعام السابق.

كما تجاوز هذا الرقم إجمالي الأرباح التشغيلية السنوية للشركة البالغة 43.6 تريليون وون والمسجلة في العام الماضي.

وأعلنت شركة "إس كيه هاينكس" عن أرباح تشغيلية في الربع الأول بلغت 37.6 تريليون وون، بزيادة 405.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.