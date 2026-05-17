العاصمة النمساوية تنجح في تقليص الانبعاثات الكربونية عبر مبادرة النقل عديم الانبعاثات

فيينا في 17 مايو /وام/ نجحت مبادرة "النقل عديم الانبعاثات" في العاصمة النمساوية فيينا، في منع انبعاث نحو ألفي طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وما يناهز طن من أكاسيد النيتروجين، بفضل استخدام مركبات وشاحنات كهربائية، قطعت أكثر من خمسة ملايين كيلومتر دون صدور انبعاثات ضارة.

وأعلن ميخائيل لودفيج عمدة مدينة فيينا، انضمام 50 شركة إلى مبادرة العاصمة، التي دشنتها بمشاركة 30 شركة في عام 2024، وأسهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، الناتجة عن قطاعي النقل العام والتجاري داخل مركز العاصمة، باستخدام وسائل نقل نظيفة ومركبات وشاحنات كهربائية.

وتشهد النمسا زيادة متنامية في استخدام الشركات للمركبات عديمة الانبعاثات، لكن لا يزال استخدام آلات البناء الضخمة والمعدات الكهربائية الأكبر حجماً والشاحنات الكبيرة يمثل تحدياً أمام التوسع في استخدام الكهرباء، كما لا تسمح التكنولوجيا الحالية بنقل البضائع باستخدام شاحنات تعمل بالكهرباء لمسافات أطول، وتعمل وزارة النقل في إطار برنامج "eMOVE Austria" على دعم خطط الشركات لتشغيل الشاحنات الكهربائية.