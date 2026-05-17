"أدنيك" تستكمل استعداداتها لتنظيم الدورة التاسعة "آيسنار 2026"

أبوظبي في 17 مايو /وام/ أعلنت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، استكمال استعداداتها النهائية لتنظيم الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

ويسلط المعرض الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والمرونة، كما يقدم منصة عالمية تجمع صُنّاع السياسات والخبراء الأمنيين ورواد التكنولوجيا لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز الحلول التي تسهم في تطوير منظومات الأمن والسلامة العامة.

ويواصل "آيسنار 2026" ترسيخ مكانته بوصفه الحدث الأبرز في دولة الإمارات المتخصص في الأمن الوطني ودرء المخاطر، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة المتقدمة إلى حلول إدارة الكوارث وتقنيات الشرطة الذكية.

وتتعاون قطاعات الأعمال التابعة لمجموعة "أدنيك" لضمان تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي بنية تحتية متكاملة مكّنت المعرض من التوسع إلى 28 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالدورة السابقة، مع مشاركة 253 عارضاً، بنمو بلغ 19%.

وتعمل فرق العمليات وإدارة الفعاليات في المركز على تقديم تجربة عالمية المستوى للعارضين والزوار، بما يعزز مكانة مركز أدنيك أبوظبي وجهةً رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وتعمل جميع قطاعات الأعمال التابعة لمجموعة "أدنيك" بالإضافة إلى شركة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" وشركة "السياحة 360"، الذراع السياحية لمجموعة "أدنيك" وشركة "كابيتال للضيافة بلس"، ضمن رؤية موحدة تهدف إلى تقديم نسخة استثنائية من "آيسنار 2026" باعتباره منصة عالمية رائدة للحلول الأمنية وتقنيات المرونة.

ويعكس الحدث التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار، وترسيخ التعاون الدولي، ودعم تطور قطاع الأمن على المستوى العالمي.

وتستعد مجموعة أدنيك، بفضل مرافقها المتطورة وخبراتها الكبيرة في إدارة وتنظيم الفعاليات العالمية، لتقديم دورة نوعية من "آيسنار 2026"، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأمن والسلامة والمرونة.