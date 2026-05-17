"سياحة عجمان" تستعرض مقومات الإمارة في معرض "IMEX فرانكفورت 2026"

عجمان في 17 مايو /وام/ تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، في معرض "IMEX فرانكفورت 2026"، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، والذي يُقام في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز حضور الإمارة دولياً ضمن قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات النوعية من الأسواق الأوروبية والعالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 الخاصة بتنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع السياحي المستدام.

وتسعى الدائرة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع شبكة علاقاتها مع أبرز الجهات العالمية العاملة في قطاع السفر والسياحة، وتعزيز التعاون مع منظميّ الفعاليات وشركات إدارة الوجهات السياحية ووكلاء السفر، إلى جانب استعراض المقومات السياحية التي تتمتع بها إمارة عجمان، بما يشمل قطاع الضيافة الفاخرة، والشواطئ، والتجارب الثقافية، والبنية التحتية الحديثة، فضلاً عن الترويج للإمارة كوجهة متميزة لسياحة الأعمال والترفيه.

وتشارك ضمن وفد عجمان في المعرض، مجموعة من الجهات والشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعكس تكامل الجهود الرامية إلى دعم القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته؛ إذ تشمل قائمة الجهات المشاركة غرفة عجمان، ومنتجع عجمان سراي- أحد فنادق لاكشري كولكشن، ومنتجع شاطئ الزوراء، وفندق باهي عجمان بالاس، ومنتجع وفلل دوسِت عجمان، وفندق فيرمونت عجمان، ورضا العالمية للسفر والسياحة، وفنادق ومنتجعات ويندهام.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أهمية هذه المشاركة، باعتبارها منصة إستراتيجية مهمة لتعزيز حضور الإمارة في قطاع سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها السوق الألماني، تُعد من الأسواق الواعدة التي تحظى بأهمية متزايدة ضمن الخطط الترويجية لعجمان.

وقال إن مشاركة الدائرة في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار جهودها للتعريف بالمنتج السياحي لإمارة عجمان، وإبراز ما توفره من بنية تحتية متطورة، ومرافق ضيافة عالمية المستوى، وتجارب سياحية متكاملة تلبي تطلعات مختلف فئات الزوار، إلى جانب السعي إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، واستقطاب المزيد من الزوار والاستثمارات السياحية.

وأشار إلى أن مشاركة شركاء عجمان من قطاع الضيافة والسياحة في المعرض، تعكس قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والدور المحوري لهذا التعاون في دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتواصل عجمان من خلال مشاركاتها الدولية ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الضيافة الراقية، والتجارب الثقافية والترفيهية، والموقع الإستراتيجي، بما يعزز جاذبيتها أمام الزوار.