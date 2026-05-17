طرق دبي تنجز 80% من نفق الخليج

دبي في 17 مايو / وام / أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 80% من مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر “إنفينيتي” في ديرة حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع الوحيدة، بطول 1650 متراً وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 12 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين، ضمن مشروع تطوير محور الشندغة.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن المشروع يهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية للقادمين من جسر “إنفينيتي” باتجاه ديرة والعكس، مشيراً إلى أن نفق شارع الخليج يُعد جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة حالياً.

وقال إن مشروع تطوير محور الشندغة يمتد على طول 13 كيلومتراً عبر شوارع الشيخ راشد والميناء والخليج والقاهرة، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية والمشاريع التطويرية الحيوية، من أبرزها جزر دبي وسوق الواجهة البحرية ومدينة دبي الملاحية وميناء راشد، موضحاً أن المشروع يخدم نحو مليون نسمة، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030.

وأضاف الطاير أن المشروع يشمل تطوير الدوارات على شارعي القاهرة والوحيدة إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، إلى جانب تنفيذ تحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي بالنفق الجديد باتجاه الممزر، لافتاً إلى أن المشروع يخدم مناطق أبو هيل والوحيدة والممزر، إضافة إلى جزر دبي وسوق الواجهة البحرية وميناء الحمرية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد في الربع الأخير من العام الجاري، حيث يعمل 14 فريقاً على مدار الساعة لتنفيذ أعمال تدعيم جوانب الحفر، فيما تواصل 4 فرق تنفيذ أعمال حفر النفق بمعدل يومي يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف متر مكعب، على أن يرتفع إلى 8500 متر مكعب يومياً خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية لجسم النفق بطول 890 متراً، بما يعادل 65% من إجمالي الأعمال، مع استمرار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 760 متراً، إلى جانب أعمال تكسية حوائط النفق، ورصف الطرق وتوسعتها، وتنفيذ أنظمة الإنارة والإشارات الضوئية، وشبكات تصريف مياه الأمطار والري، وتحويل وحماية الخدمات في منطقة المشروع.

وسجل المشروع نحو 8 ملايين ساعة عمل منذ انطلاقه دون تسجيل إصابات مهدرة للوقت، بمشاركة 1591 مهندساً وفنياً وعاملاً، إلى جانب تشغيل 221 معدة وآلية في مواقع العمل.

وفي إطار مبادرة “أنفاق دبي”، سيجري تحويل نفق شارع الخليج إلى جدارية فنية مستوحاة من أفق دبي، من تصميم الفنانة الإماراتية مريم الحثبور، باستخدام تقنية الموزاييك، بما يعزز المشهد الجمالي والحضري للإمارة ويجسد دمج الفن بالبنية التحتية.

وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع تطوير محور الشندغة، حيث يجري حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مدخل ومخرج مباشر لجزر دبي من جهة بر دبي، عبر جسر بطول 1425 متراً وسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 16 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين، إلى جانب إنشاء طرق سطحية بطول نحو 2000 متر تربط المشروع بالطرق الحالية.