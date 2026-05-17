"تنبض بهلها" تختتم فعاليات محطتها الثانية في زاخر بالعين

أبوظبي في 17 مايو / وام / اختتمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي المحطة الثانية من مبادرة «تنبض بهلها» في منطقة زاخر بمدينة العين، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام واستقطبت أكثر من 6000 زائر.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من الأطفال والشباب والأسر .

حضر الفعالية معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، يرافقه معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة عبدالله الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتورة منى المنصوري المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، يرافقهم عدد من المسؤولين من مختلف الجهات والشركاء.

شهدت الفعالية إقبالاً واسعاً من سكان زاخر والمناطق المجاورة .

وتميّزت محطة زاخر بتقديم مساحة ملهمة احتضنت أكثر من 12 ورشة إبداعية طوال أيام الفعالية .

و أوضحت فاطمة عبدالرحمن الحوسني، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: "إنّ ما شاهدناه من حماس وتفاعل في محطة زاخر يؤكّد أنّ المبادرة لامست تطلعات الأهالي وعكست رغبة المجتمعات المحلية في المشاركة الفاعلة.

وأضافت الحوسني، أنّ التفاعل في زاخر أثبت أنّ المجتمعات تتبنى المبادرات التي تعبّر عن هويتها وأصالتها .