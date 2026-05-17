دبي لأصحاب الهمم يسيطر على ألقاب بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية

أبوظبي في 17 مايو/وام/فرض نادي دبي لأصحاب الهمم سيطرته على بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية، التي نظمتها لجنة الإمارات لرياضة الصم التابعة للجنة البارالمبية الوطنية على مدار يومين، واختتمت منافساتها أمس على صالة خليفة الدولية للبولينج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي أندية أصحاب الهمم بالدولة.

ونجح لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم في حصد ألقاب منافسات الخماسي، والأساتذة، والمجموع العام، وكأس الصم، مؤكدين تفوقهم الفني خلال البطولة.

وجاء تتويج فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بلقب الخماسي عبر اللاعبين داريو كاتانزارو، ووليد خالد رضوان، وحسين لوباري، وطارق شهاب، وأيمن سالم المقبالي، فيما حل فريق نادي دبي الثاني في المركز الثاني، وضم وليد محمد، وعبدالله الهاشمي، وشادي نعيم رضوان، وعامر شهاب، وعلي الجابري، بينما جاء نادي العين لأصحاب الهمم ثالثاً عن طريق سالم المقبالي، وناصر الغيثي، وزكريا حمايده، ومطر الرميثي، ومحمد العيسائي.

وفي بطولة الأساتذة، أحرز طارق شهاب المركز الأول، تلاه أيمن سالم المقبالي في المركز الثاني، فيما حل داريو كاتانزارو ثالثاً.

وفي منافسات المجموع العام، تصدر أيمن سالم المقبالي الترتيب العام، وجاء داريو كاتانزارو في المركز الثاني، فيما نال طارق شهاب مراد المركز الثالث.

أما في بطولة كأس الصم، فقد توج أيمن سالم المقبالي بالمركز الأول، وحل علي الجابري ثانياً، فيما جاء داريو كاتانزارو وعدنان الجابري في المركز الثالث.

وشهدت البطولة حضور سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، الذي تابع جانباً من المنافسات، وحرص على لقاء اللاعبين، مشيداً بالمستوى الفني المتميز والروح التنافسية العالية التي شهدتها البطولة.

وأكد الهاملي أن التطور المتواصل لرياضة الصم في دولة الإمارات يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة البارالمبية الوطنية، ولجنة الإمارات لرياضة الصم، والأندية، مشيراً إلى أهمية هذه البطولات في اكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين وإعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وقال إن المستويات المتميزة التي يقدمها اللاعبون تؤكد أن رياضة الصم في الإمارات تواصل مسيرتها نحو المزيد من الإنجازات، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والعمل المتواصل من الأجهزة الفنية والإدارية.