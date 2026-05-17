إنجاز 40% من مشروع خطوط مياه الشنوف

الشارقة في 17 مايو/ وام/ تكثف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لإنجاز مشروع تمديد خطوط المياه في منطقتي الشنوف 2 و3 بطول إجمالي 29 كيلومتراً، وبتكلفة تتجاوز 12 مليون درهم.

وأنجزت الهيئة حتى الآن 40%، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية .

وأكد المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن مشروع “الشنوف” يمثل أولوية ضمن مشاريع الهيئة الحالية، ويتضمن تمديد خطوط مياه رئيسية وفرعية بأقطار مختلفة لتغطية كافة المخططات السكنية في المنطقة، إلى جانب تركيب المحابس وأنظمة التحكم المتطورة.

وأضاف أن شبكات المياه والخطوط الجديدة التي تنفذها الهيئة تتم وفق أفضل المواصفات .