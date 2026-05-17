الأردن يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية

عمان في 17 مايو/وام/ أدان الأردن اليوم استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بمسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي للمحطة مؤكدا أن هذا الاستهداف يعد انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

