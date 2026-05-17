فريق طبي بدبي ينقذ حياة زائر أوروبي تعرض لتمزق شرياني نادر بالقلب

دبي في 17 مايو /وام/ نجح فريق طبي في دبي في إنقاذ حياة زائر أوروبي في الثلاثينيات من عمره، تعرض لجلطة قلبية حادة ناجمة عن حالة نادرة تُعرف بـ”تمزق الشريان” أثناء وجوده في دبي.

وقال الدكتور عبدالله الهاجري، استشاري القلب والقسطرة الذي قاد الفريق إن المريض، وهو لاعب كرة قدم محترف، نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام حادة في الصدر، حيث أظهرت الفحوص إصابته بتمزق شرياني نادر نسبة الإصابة به 1% من إجمالي حالات الإصابات بالجلطات القلبية .

وأشار إلى نجاح الفريق الطبي في تشخيص حالة المريض بسرعة وإجراء قسطرة عاجلة وتركيب دعامة دوائية لإعادة تدفق الدم إلى القلب، مؤكداً استقرار حالة المريض وخضوعه حالياً للمتابعة الطبية لاستكمال التعافي.