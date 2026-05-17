عمار بن حميد يحضر أفراح النعيمي والسري بعجمان

عجمان في 17 مايو/وام/ حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عبدالرحمن سالم عبدالله النعيمي، في قاعة البيت متوحد بعجمان، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة المرحوم عبدالله علي عبدالله السري.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت"، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.