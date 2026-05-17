اختتام بطولة المواهب للرماية بمشاركة 140 رامياً ورامية

الشارقة في 17 مايو/وام/ اختتمت بطولة المواهب للرماية فعالياتها اليوم بنجاح كبير في نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 140 رامياً ورامية.

نظمت البطولة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية وشهدت مشاركة واسعة للفئات العمرية من 12 إلى 16 عاما ضمن منافسات البندقية الهوائية والمسدس الهوائي 10 أمتار لفئتي المحترفين والمبتدئين وسط أجواء تنافسية احترافية.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق أعلى المعايير التشغيلية والتنظيمية، من خلال توفير نظام اعتماد إلكتروني باستخدام تقنية QR Code، وإدارة رقمية متكاملة للنتائج والجداول والمتابعة المباشرة للمشاركين.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن النجاح الكبير والإقبال الواسع على البطولة يعكسان نجاح رؤية الدولة في دعم الرياضات النوعية والاستثمار في المواهب الوطنية.

وأضاف: " فخورون بالمستويات الفنية والتنظيمية التي شهدتها البطولة والتي تؤكد وجود جيل واعد يمتلك الشغف والطموح والقدرة على تمثيل دولة الإمارات مستقبلاً في مختلف المحافل الرياضية".

وأوضح أن البطولة تجسد أهمية استمرار العمل على تطوير برامج اكتشاف وصناعة الأبطال ضمن بيئة احترافية مستدامة، و قال :" نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الرياضية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الرياضة الإماراتية، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير مسارات تطوير حقيقية للرياضيين منذ المراحل السنية المبكرة".

من جانبه أكد سعادة محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرماية أن البطولة محطة مهمة ضمن مبادرة «رماة المستقبل» وبرنامج الإمارات لتطوير الرماية.

وقال النيادي إن ما شهدناه من مشاركة واسعة ومستويات متميزة يعكس النجاح المتنامي لبرامج اكتشاف المواهب في رياضة الرماية، ويؤكد أهمية استمرار العمل المشترك بين الاتحاد والجهات الرياضية المختلفة لبناء جيل جديد من الأبطال.

وذكر أن الاتحاد يحرص من خلال برنامج الإمارات لتطوير الرماية على بناء منظومة متكاملة تبدأ من اكتشاف المواهب، مروراً بالتطوير الفني والتنافسي، وصولاً إلى إعداد رياضيين قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات باسم دولة الإمارات.