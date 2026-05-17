خيرية الشارقة تطلق حزمة مبادرات إنسانية خلال العشرمن ذي الحجة

الشارقة في 17 مايو/وام/ أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن تنفيذ حزمة من المبادرات الخيرية خلال الأيام العشر من ذي الحجة تستهدف تلبية احتياجات ما يزيد عن 18 ألف أسرة.

و قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إنه تم رصد 2.6 مليون درهم لتفريج كربة عدد من النزلاء في قضايا تعسر مالي إلى جانب مبادرة تسيير الحج لنحو 20 حاجاً من المواطنين الأكثر استحقاقاً ومبادرة إفطار الصائمين في يوم عرفة لنحو 15 ألف صائم من خلال توزيع وجبات الطعام مع غروب شمس يوم عرفة وعلاج نحو 3 حالات مرضية صدرت لها موافقة من لجنة المساعدات وإجراء 50 عملية قسطرة للقلب وبناء مسجد في إحدى قرى جمهورية قيرغيزستان وتركيب شبكة مياه وتوفير 700 جلسة غسيل كلوي من خلال مركز الشارقة لغسيل الكُلى.

و أكد حرص الجمعية على تنفيذ هذه المبادرات في إطار المشاركة المجتمعية خلال هذه الأيام الفضيلة التي تسهم في إدخال السعادة إلى نفوس المستحقين.