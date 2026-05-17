لاعبون دوليون: “أبوظبي جراند سلام” تواصل ترسيخ مكانتها بين أقوى بطولات الجوجيتسو العالمية

أبوظبي في 17 مايو /وام/ حظيت بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بإشادات دولية واسعة من اللاعبين المشاركين، الذين أكدوا أن البطولة تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أقوى البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو، بفضل تطورها الفني والتنظيمي المتواصل على مدار 11 نسخة، واستقطابها نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة الرائدة التي باتت تحتلها أبوظبي على خريطة الرياضات القتالية الدولية.

وأقيمت منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام في “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة واسعة ومستويات فنية قوية شهدتها مختلف الفئات.

وقال الكاميروني بابلو مايكو، لاعب نادي العين للجوجيتسو، إنه لمس خلال مشاركته الثالثة في البطولة حجم التطور الكبير الذي تشهده المنافسات، مشيراً إلى أن الفوز بالميدالية الذهبية بعد ثلاثة نزالات قوية يعكس صعوبة البطولة وقيمة التتويج فيها، خاصة مع وجود لاعبين مميزين من مختلف الجنسيات.

وأوضح اللاعب بينوف من طاجيكستان، ممثل فريق “ألاينس ريو”، أن مشاركته الأولى في “أبوظبي جراند سلام” كشفت له حجم الزخم العالمي الذي تتمتع به البطولة، مؤكداً أن المنافسات داخل “مبادلة أرينا” جاءت على مستوى عالٍ فنياً وتنظيمياً، ما يجعلها تجربة استثنائية للاعبين.

وأكدت هيا الجهوري، لاعبة نادي بني ياس ومنتخب الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة شهدت تطوراً لافتاً منذ مشاركاتها الأولى، مشيرة إلى أن أعداد اللاعبين القادمين من خارج الدولة تتزايد سنوياً، وهو ما يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها البطولة، ويمنح اللاعبين الإماراتيين فرصة الاحتكاك بأفضل المستويات الدولية.

وأشار البحريني محمد النجار، الحاصل على الميدالية البرونزية في منافسات الحزام البني، إلى أن البطولة تتطور بصورة ملحوظة في كل عام، سواء من حيث التنظيم أو قوة المنافسة، مؤكداً أن الحصول على ميدالية في ظل هذا المستوى المرتفع يمثل إنجازاً مهماً لأي لاعب.

وأكد الإماراتي عبدالعزيز سعود، صاحب المركز الثالث في فئة الكبار، أن البطولة أصبحت أكثر قوة وصعوبة مع كل نسخة جديدة، في ظل مشاركة أسماء بارزة ولاعبين يمتلكون خبرات دولية كبيرة، لافتاً إلى أن استمرار هذا التطور يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتعزيز مكانة البطولة على الساحة العالمية.

وتواصل بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو ترسيخ حضورها منصة عالمية تجمع نخبة الأبطال والمواهب من مختلف القارات، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً ريادياً للرياضات القتالية، ويؤكد نجاح رؤية دولة الإمارات في تطوير رياضة الجوجيتسو ونشرها على المستوى الدولي.