سلطان بن حمدان يشهد منافسات" السباق التراثي" في "ختامي الوثبة"

أبوظبي في 17 مايو/ وام/ شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن منافسات السباق التراثي، مساء اليوم، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن على ميدان الوثبة، "ختامي الوثبة 2026".

وأقيمت في الفترة الصباحية منافسات الحول والزمول لمسافة 8 كلم، على مدار 11 شوطاً، لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتفوقت هجن الرئاسة وتوجت ب 8 ألقاب، بينما حققت هجن العاصفة ألقاب 3 أشواط فيما تألق مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي، ومضمر هجن الرئاسة محمد عتيق بن زيتون، بحصد 3 ألقاب لكل منهما.

وتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، أشواط السباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما، والتي تحظى بمكانة أساسية على روزنامة المهرجان في السنوات الأخيرة تشجيعاً للشباب والأجيال الجديدة للمحافظة على الموروث التراثي ورياضة الهجن.

وأقيمت المنافسات عبر 15 شوطاً، بمشاركة المئات من الشباب والفتيات، وحظيت مشاركة الأجانب والمقيمين بتفاعل واسع في الأشواط التي خصصتها اللجنة المنظمة.

وفاز الهجان عبد الله علي المسافري، بلقب أول أشواط السباق التراثي، وحصد درع ختامي الوثبة على ظهر المطية "النايد"، قاطعا مسافة 2 كلم بزمن قدره 3:06:67 دقيقة.

وتوج عمير عبد الله الراشدي بلقب الشوط الثاني، على ظهر المطية "ميراج"، مسجلاً 3:15:12 دقيقة، بينما شهد الشوط الثالث المخصص للنساء، مشاركة كبيرة للفتيات المواطنات والأجانب والمقيمات، وتصدرته الإماراتية حمدة عبد الله حمدان على ظهر المطية "شاهين"، مسجلة 3:41:03 دقيقة.

وأحرزت المركز الثاني النمساوية إيريس أوتنير مع المطية "الويل"، وجاءت ثالثة الإماراتية نورة الزعابي مع المطية "مقصص"، بينما شهد الشوط الرابع، فوز الجزائرية ريم إدريس بالمركز الأول على ظهر المطية "المحترم"، بزمن قدره 3:11:17 دقيقة.

وتواصلت الإثارة مع الشوط الخامس المخصص للشباب من 15 إلى 20 عاماً، بتألق الهجان راشد عبد الله الغفلي على ظهر المطية "مؤرخ"، محققا 3:06:07 دقيقة.

وحصد النيوزيلندي توماس شارتيريس لقب الشوط السادس المخصص للأجانب، مع المطية "صوغان"، مسجلا 3:56:73 دقيقة، بينما أسفرت الأشواط من السابع وحتى الثاني عشر عن فوز لحدي محمد الكتبي، وأحمد عوض البلوشي، وعبد الله خليفة الفلاسي، وسعيد مطر الفلاسي، وسعيد أحمد عبد الله، وراشد مصبح الراشدي.

من جهة أخرى تتواصل غدا فعاليات المهرجان، بإقامة 13 شوطاً، في الفترة الصباحية لمسافة 8 كلم بميدان الوثبة، منها 9 أشواط للحول و4 للزمول، بمجموع جوائز لأصحاب المراكز الأولى في جميع الأشواط تتجاوز المليون درهم، إذ ينال صاحب المركز الأول في الشوطين الأول والثالث للحول 150 ألف درهم، وبطل الشوط الثاني للزمول 120 ألف درهم، وفي بقية الأشواط ينال الفائز 100 ألف درهم.