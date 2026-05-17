المصنفون الأوائل يحتفون بألقاب موسم أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

أبوظبي في 17 مايو /وام/ أكد عدد من الأبطال المصنفين الأوائل في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو للموسم الحالي، أن حجم التنافس الكبير الذي شهدته البطولة على مدار العام، إلى جانب المكانة العالمية التي باتت تحظى بها أبوظبي باعتبارها إحدى أبرز وجهات رياضة الجوجيتسو في العالم، ساهم في تطوير البطولة إلى أبعد مدى وأكد مكانتها العالمية.

واعتبر الأبطال المتوجون اليوم خلال ختام منافسات البطولة في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أن الفوز بألقاب الموسم والتصدر في التصنيف العام يمثلان ثمرة عمل طويل وجهد متواصل، خاصة في ظل المشاركة القوية لنخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم ضمن جولات البطولة.

وقال البطل كليمر كارينو، المتوج بلقب فئة الحزام الأسود لوزن 94 كجم، إن تتويجه هذا الموسم يحمل قيمة استثنائية بالنسبة له، لاسيما بعد أن أنهى مشاركته في النسخة الماضية بالمركز الثلاثين، مشيراً إلى أن حلم الوصول إلى منصة التتويج ظل يرافقه منذ بداية مشواره في رياضة الجوجيتسو، وهو ما جعل تحقيق اللقب الحالي لحظة خاصة في مسيرته الرياضية.

من جانبه، أعرب فيليبي فيرنانديز الفائز في فئة تحت 62 كجم، عن سعادته بالحفاظ على حضوره القوي في البطولة والتتويج مجدداً، مؤكداً أن جولات أبوظبي جراند سلام تشهد دائماً مستويات فنية عالية، بفضل مشاركة أبرز الأسماء العالمية في رياضة الجوجيتسو، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفريقه وعائلته على الدعم المستمر طوال الموسم.

بدوره، أوضح جيفرسون غوتيو متصدر فئة تحت 77 كجم، أن العودة إلى أبوظبي وخوض النزال النهائي أمام أستاذه مثلت تجربة مميزة بالنسبة له، وعبر برونو بورغيس المتوج بفئة الحزام الأسود تحت 56 كجم، عن رضاه عن المستوى الذي قدمه خلال البطولة، بعد تحقيقه الفوز بالإخضاع في نزاله الأول ثم الفوز بقرار الحكام في النهائي، مشيداً بالدعم الذي تلقاه من فريقه ومدربه بابلو مانتوفاني وفريق أتوس طوال مشواره في البطولة.

وفي منافسات السيدات، أكدت ديانا تيكسيرا المتوجة بفئة الحزام البني/ الأسود، بوزن تحت 49 كجم، أن إحراز لقبها الرابع في بطولة أبوظبي جراند سلام يعكس مدى ارتباطها بهذه البطولة، مشيدة بالأجواء الاحترافية والتنظيم المميز الذي توفره أبوظبي للاعبين واللاعبات، وأكدت أن المنافسة في العاصمة الإماراتية تمثل دائماً تجربة استثنائية.