نمو الناتج الصناعي الصيني بنسبة 5.6% خلال 4 أشهر

بكين في 18 مايو/ وام/ حقق الناتج الصناعي للصين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي نموا بنسبة 5.6% سنويا، وفق ما أعلنه مكنب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين.

وأشار إلى الناتج الصناعي نما خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1 % سنويا وبنسبة 0.05 % شهريا.

وأوضح المكتب أن بيانات الناتج الصناعي في الصين تستخدم لقياس نشاط الشركات الكبرى التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون يوان "2.92 مليون دولار".

وسجل ناتج قطاع التعدين نموا بنسبة 5.5 % خلال أول 4 شهور من العام الحالي، بينما زاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 5.8 %، وارتفع ناتج قطاع

المرافق الذي يشمل الكهرباء وخدمات التدفئة وإنتاج وإمدادات المياه بنسبة 4.5 % سنويا.

