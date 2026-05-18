"أبوظبي لألعاب القوى" يحصد 58 ميدالية و10 أرقام قياسية في كأس الإمارات

أبوظبي في 18 مايو/ وام/ حقق نادي أبوظبي لألعاب القوى، نتائج متميزة في كأس الإمارات لجميع المراحل العمرية بفئتي الذكور والإناث، حيث أحرز 58 ميدالية، منها 30 ذهبية، و18 فضية، و10 ميداليات برونزية، بجانب الفوز بكأسي المركز الأول في فئتي الشابات، والأشبال "ذكور"، إضافة إلى خطط إستراتيجية لاكتشاف المواهب، على مستوى المدارس.

وأشار، في تقرير له اليوم، إلى تحطيم عدد من أرقام الدولة لكل من سلمى المري في مسابقة المطرقة لفئة الشابات، 54.50 متر " 53.62 متر"، وأمارة نونس في الوثب الطويل لفئة الناشئات، 4.84 متر"4.43" متر، وناصر الكعبي لفئة الناشئين في سباق 3 آلاف متر، 9.17.81 دقيقة،" 9.18.16 دقيقة"، ولطيفة الفلاسي في سباق 1000 متر لفئة الأشبال بنات، 3.27.79 دقيقة" 3.28.41 دقيقة "، ومزنة السويدي في سباق 150 مترا لفئة الأشبال بنات، 20.19 ثانية" 20.99 ثانية".

ولفت إلى الأرقام الأخرى للاعبة ليندا سالم في المطرقة، لفئة الأشبال بنات 50.16 متر، "43.96 متر"، وحمدان الصيعري في القفز بالزانة لفئة الأشبال ذكور، 2.85 متر، " 2.50 متر"، ومحمد يوسف في سباق 150 مترا، لفئة الأشبال ذكور، 17.49 ثانية" 17.60 ثانية"، وعلي مقبول في سباق 1000 متر، لفئة الأشبال ذكور، 2.43.68 دقيقة، "2.45.11 دقيقة، وفريق التتابع 4 في 200 للأشبال ذكور، 1.40.84 دقيقة، "1.44.97 دقيقة".

وأكد سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، استمرار العمل بإستراتيجية متكاملة تستهدف اكتشاف المواهب المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم البطولات والمهرجانات في المدن المختلفة بإمارة أبوظبي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، إضافة إلى المشاركة في البطولات الخارجية، لما لها من أثر كبير في تطوير القدرات التنافسية للاعبي ولاعبات النادي في مختلف المراحل.