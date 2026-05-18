محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي

دبي في 18 مايو/ وام/ قام سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة إلى مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي، اطّلع خلالها على أبرز اختصاصات المركز وجهوده في دعم منظومة الأمن الاقتصادي في إمارة دبي، بما يسهم في حماية المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة الإمارة مركزا اقتصاديا عالميا يتمتع بالاستقرار والشفافية والثقة.

واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح حول الأدوار التي يضطلع بها المركز في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والتصدي للممارسات التي قد تؤثر على استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، إلى جانب جهوده في دعم التكامل والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والشركاء الإستراتيجيين.

كما اطّلع سموّه على جانب من الجهود التنسيقية التي قادها المركز خلال المرحلة الحالية، عبر تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، ومتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية ذات الصلة، بما يدعم استدامة جاهزية دبي وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأكدت الزيارة أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل المشترك وتعزيز الابتكار في أدوات الرصد والتحليل والاستباقية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وجاذبية للاستثمار والأعمال على مستوى العالم.