"الفجيرة للفنون القتالية" يحتفظ بدرع التفوق العام للجودو

أبوظبي في 18 مايو/ وام/ احتفظ نادي الفجيرة للفنون القتالية، بدرع التفوق العام لرياضة الجودو للمرة الرابعة على التوالي، على مستوى الذكور والاناث، في ختام الموسم مساء أمس ببطولة الناشئين والناشئات تحت 18 عاما، والتي سبقتها بطولة فئة الأشبال تحت 15 عاما.

وتم تنظيم الفعاليات الختامية بصالة اتحاد الجودو في منطقة بني ياس شرق تحت شعار "حصنتك يا وطن"، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة 310 لاعبين ولاعبات من 12 ناديا.

وتصدر نادي الشارقة الرياضي منافسات فئة الذكور محققا 10 ميداليات، منها 5 ذهبيات، وفضية و4 برونزيات، وجاء ثانيا نادي الفجيرة للفنون القتالية محرزا 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين و4 فضيات، و3 برونزيات، وثالثا نادي خورفكان برصيد 7 ميداليات، منها ذهبية وفضية و5 برونزيات.

وهيمن نادي الفجيرة للفنون القتالية على منافسات الإناث، محققا 11 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، وفضيتين و5 برونزيات، وأحرز نادي كلباء لرياضة المرأة المركز الثاني برصيد 6 ميداليات بواقع 4 ذهبيات، وفضيتين، وجاء نادي الشارقة لرياضة المرأة ثالثا بفضيتين.

توج الفائزين الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، بحضور راشد المهيري ، رئيس قسم الدعم في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله المزروعي مدير قسم الدعم بالمجلس، ومحمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وسلطان الكتبي عضو مجلس الإدارة، ونادر أبوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.