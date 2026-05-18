"انفستكورب" تستثمر 200 مليون دولار في عقارات صناعية أميركية

أبوظبي في 18 مايو/ وام/ أعلنت انفستكورب كابيتال التابعة لمجموعة انفستكورب القابضة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ICAP"، اليوم عن استحواذها على محفظة متنوعة من العقارات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي؛ وتشمل 19 عقاراً بمساحة إجمالية تقارب 1.4 مليون قدم مربعة، موزعة على مدن دالاس-فورت وورث وشيكاغو وإنديانابوليس وسينسيناتي.

وتبلغ نسبة إشغال العقارات الجديدة نحو 97%، من مستأجرين في قطاعات الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية والتوزيع بالجملة والخدمات الصناعية والشركات الاستهلاكية.

وتشمل هذه الأصول 13 مبنى بمساحة إجمالية تقارب مليون قدم مربعة في مدينة دالاس-فورت وورث بولاية تكساس، وأربعة عقارات بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 286 ألف قدم مربعة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وعقار واحد بمساحة تقارب 130 ألف قدم مربعة في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، بالإضافة إلى عقار مؤجر بالكامل بمساحة 44 ألف قدم مربعة في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو.