"قضاء أبوظبي": ارتفاع نسبة الفصل بالقضايا في اليوم ذاته بنسبة 73%

أبوظبي في 18 مايو/ وام/ واصلت دائرة القضاء في أبوظبي ترسيخ مكانتها نموذجا استثنائيا في كفاءة وسرعة الفصل بالدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تمكنت من المحافظة على معدلات إنجاز نوعية بلغت 99%، في تأكيد على استدامة كفاءة منظومتها وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة والدقة.

وأظهر التقرير الربع سنوي لمؤشرات الأداء، تحقيق تطور نوعي في سرعة الفصل بالقضايا، حيث ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الجزائية التي أحيلت وحكمت في اليوم نفسه بنسبة 73% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة لتطوير المنظومة القضائية، عبر تسريع إجراءات التقاضي وتبني الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى العالمي.

وعلى مستوى المحاكم، بلغت نسبة الإنجاز 99% في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و98% في محكمة أبوظبي التجارية، و96% في محكمة أبوظبي العمالية، ما يجسد فاعلية منظومة إدارة الدعاوى وتكامل الإجراءات القضائية، وقدرة المنظومة العدلية على مواكبة المتطلبات الحديثة وتعزيز ثقة المتعاملين بكفاءة الخدمات القضائية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجزائية، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي 1721 أمراً جزائياً بزيادة قدرها 35%، في مؤشر يترجم النجاح في تطبيق أفضل الممارسات الرائدة، وتطوير آليات العمل لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة بكفاءة عالية.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت محاكم أبوظبي نسبة إنجاز بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في محاكم العين 98%، وفي منطقة الظفرة 99%، بما يؤكد اتساق الأداء القضائي على مستوى الإمارة، وترسيخ تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية وتوحيد الإجراءات في مختلف المحاكم، بما يدعم تنافسية المنظومة القضائية ويعزز استدامة كفاءتها التشغيلية.