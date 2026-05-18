الرئيس التنفيذي لـ "أدنيك": "آيسنار 2026" يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للفعاليات الأمنية المتخصصة

أبوظبي في 18 مايو/ وام/ أكد سعادة حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن تنظيم النسخة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، يجسد مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية المتخصصة ويعزز دورها في دعم القطاعات الحيوية وتطوير المنظومات الأمنية المستقبلية.

وقال الظاهري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن "آيسنار 2026" الذي تنطلق فعاليته يوم غد في العاصمة أبوظبي وتنظمه مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة إستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يشكل منصة عالمية تجمع قادة الأمن وصناع القرار والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم تحت رؤية أمنية مشتركة شعارها "نجتهد اليوم لنبني أمن الغد".

وأضاف أن المعرض الدولي يواصل ترسيخ مكانته منصة رائدة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الأمنية، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة ينسجم مع الرؤية الإستراتيجية لمجموعة "أدنيك" في دعم القطاعات الحيوية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المحلية.

وأكد أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وكفاءات تنظيمية عالية، لافتاً إلى أن مجموعة "أدنيك" تواصل أداء دورها الإستراتيجي في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية انطلاقاً من مكانة أبوظبي مركزاً دولياً للمعارض والمؤتمرات المتخصصة ووجهة عالمية للحوار والتعاون.

وأوضح الظاهري أن "آيسنار 2026" سجل نمواً ملحوظاً في مختلف مؤشراته مقارنة بالدورة السابقة، حيث ارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى 253 شركة بنسبة نمو بلغت 19%، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض إلى 28 ألف متر مربع بنمو 17%.

وأشار إلى أن الشركات الوطنية تستحوذ على 60% من إجمالي الشركات العارضة مقابل 40% للشركات العالمية مع مشاركة عارضين من 37 دولة بنمو 6% مقارنة بالنسخة السابقة، منها 9 دول تشارك للمرة الأولى ما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها المعرض على المستوى الدولي.

وأوضح أن "آيسنار 2026" يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية مفضلة لاستضافة وتنظيم المعارض المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة، عبر استعراض أحدث الأنظمة والحلول الأمنية واستقطاب أبرز الشركات العالمية والخبراء، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومات أمنية متقدمة وأكثر جاهزية للمستقبل.

وقال إن فرق العمل التنظيمية والتشغيلية تحرص على تقديم نسخة استثنائية من المعرض، عبر تطوير تجربة متكاملة للعارضين والزوار والشركاء تشمل البنية التنظيمية المتقدمة والحلول التقنية الحديثة والتجارب التفاعلية بما يواكب التطور المتسارع في المشهد الأمني العالمي.

وأضاف أن "آيسنار 2026" ينسجم مع جهود مجموعة "أدنيك" في دعم تطوير القدرات الأمنية والدفاعية، من خلال توفير منصة تجمع المؤسسات الأمنية والجهات الحكومية والخبراء والمختصين لاستشراف التحديات المستقبلية وصياغة حلول مبتكرة تدعم أمن المجتمعات واستدامة البنى التحتية الحيوية.

وأكد الظاهري أن التحولات العالمية المتسارعة في مفهوم الأمن خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني وحماية الأنظمة الحيوية وإدارة الأزمات والطوارئ تفرض تبني نماذج أمنية أكثر مرونة واستباقية، وهو ما يسهم المعرض في دعمه من خلال التركيز على الابتكار المسؤول وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.