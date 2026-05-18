شراكة بين "مدن" و"مونتاج للفنادق والمنتجعات" لإطلاق أول منتجع لـ"مونتاج" في مصر ضمن مشروع رأس الحكمة

رأس الحكمة في 18 مايو/ وام/ وقعت مجموعة مدن القابضة، شراكة إستراتيجية، مع مونتاج للفنادق والمنتجعات لإطلاق مشروع "مونتاج رأس الحكمة" ضمن مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط في جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف تعزيز مكونات الضيافة والسياحة والأعمال بالمشروع.

ويمثل "مونتاج رأس الحكمة" أول منتجع لعلامة "مونتاج" في مصر، وأول حضور للعلامة في المنطقة، كما سيضم أول وحدات سكنية تحمل علامة "مونتاج" التجارية متاحة للتملك ضمن المشروع.

ومن المقرر أن يضم المشروع 200 غرفة وجناح فندقي و96 وحدة سكنية تحمل علامة "مونتاج"، إلى جانب مرافق ضيافة وترفيه متنوعة تشمل مركز "سبا مونتاج" الذي يضم 13 غرفة علاجية، فيما يقع المنتجع في قلب مشروع رأس الحكمة ضمن وجهة ساحلية تمتد على 2.25 كيلومتر من الشاطئ وتضم مساحات خضراء ومرسى متكاملاً.

ويعد "مونتاج رأس الحكمة" جزءاً من المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة البالغة قيمته 35 مليار دولار أمريكي، والممتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع، مع استثمارات تراكمية متوقعة تصل إلى 110 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045، فيما يقع المشروع ضمن "وادي يم"، أول أحياء رأس الحكمة من أصل 17 حياً تخطط المدينة لتطويرها، والذي يضم معالم ثقافية ومعمارية، من بينها منارة رأس الحكمة ومسرح يتسع لنحو 10 آلاف شخص.

وتتميز مدينة رأس الحكمة بارتباط مباشر بشبكات النقل الإقليمية والدولية، بما يتيح سهولة الوصول إليها براً وبحراً وجواً، ويضعها ضمن نطاق أربع ساعات طيران لما يقارب نصف سكان العالم، كما تضم مطاراً دولياً جديداً وشبكة قطارات سريعة وطرقاً رئيسية ومراسٍ بحرية ومحطة للسفن السياحية واليخوت.

فيما ستوفر مرافق للترفيه والضيافة والثقافة على امتداد 44 كيلومتراً من الواجهة البحرية، إلى جانب منطقة المال والأعمال المركزية ومناطق تعليمية وسكنية ومتعددة الاستخدامات، مع توقعات بتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والإسهام بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، أن الشراكة مع "مونتاج للفنادق والمنتجعات" تنسجم مع الرؤية التطويرية التي تعتمدها "مدن" في مشروع رأس الحكمة، والهادفة إلى تطوير وجهة ساحلية متوسطية ترتكز على جودة التجربة والقيمة طويلة الأمد، مشيراً إلى ما تتميز به العلامة من اهتمام بالتفاصيل والحفاظ على هوية المكان.

من جانبه قال آلان جيه. فورستمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مونتاج إنترناشيونال"، إن إطلاق علامة "مونتاج" في مصر بالتعاون مع "مدن" يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة العالمية، مؤكداً أن مشروع رأس الحكمة بما يجمعه من إرث غني وتصميم مدروس، يسهم في ترسيخ معايير جديدة للرقي على الساحل المتوسطي، معرباً عن تطلعه للتعاون مع "مدن" للاستفادة من خبرتها في تطوير مجتمعات متكاملة وتجارب عالمية المستوى.

ويحتضن "مونتاج ريزيدنسز رأس الحكمة" 96 فيلا تحمل علامة "مونتاج" التجارية ضمن "وادي يم"، أول أحياء مشروع رأس الحكمة، وتتميز بمواقع مواجهة للبحر وإطلالات لبعض الوحدات على البحر الأبيض المتوسط وملعب الجولف العالمي، فيما يمثل المشروع بداية شراكة أوسع بين "مدن" و"مونتاج"، لتنضم المشاريع الجديدة إلى محفظة "مونتاج للفنادق والمنتجعات" التي تضم ستة منتجعات ووحدات سكنية فائقة الفخامة في الولايات المتحدة والمكسيك، إضافة إلى مشاريع مخطط لها في جزر البهاما وبونتا ميتا ووادي غوادالوبي.