إعمار العقارية تعزز حضورها في دمشق عبر مشروع "البوابة الثامنة"

دبي في 18 مايو / وام / أعلنت إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، أنها بصدد إنهاء نموذج المشروع المشترك المرتبط بـ"البوابة الثامنة"، في يعفور بدمشق، مستهلّة فصلاً جديداً في علاقتها الممتدة مع سوريا حيث ستواصل الشركة عملياتها في الدولة بصفة مستقلة دون أي شريك.

كان مشروع "البوابة الثامنة" قد انطلق في عام 2005 كأول مجمّع متكامل بمخطط رئيسي في سوريا، باستثمارات بلغت 500 مليون دولار، ومساحة تغطي 300 ألف متر مربع في منطقة يعفور، على بُعد 22 كيلومتراً من قلب العاصمة دمشق، ويضم مرافق تجارة، وتجزئة، وضيافة، بالإضافة إلى مناطق سكنية متكاملة.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، إن قرارنا بالخروج من إطار المشروع المشترك لـ’البوابة الثامنة‘ يمثل تأكيداً على إيماننا الراسخ بسوريا وشعبها، فقد تأسست إعمار على قناعة بأن المدن العظيمة تستحق مجتمعات استثنائية، ودمشق واحدة من أعظم مدن العالم.

ويحمل مشروع "البوابة الثامنة" دلالات رمزية، إذ استُلهم اسمه من أبواب دمشق السبعة التاريخية، التي شكّلت عبر العصور رمزاً لحضارة عريقة انفتحت على العالم.

ويطمح المشروع إلى أن يكون "البوابة الثامنة" الحديثة، التي تكرّم الإرث السوري، وتفتح آفاقاً جديدة لعصر من النمو والتجارة والانتماء.