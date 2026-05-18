مجلس الأمن السيبراني يستعرض مستقبل الأمن الرقمي وأحدث الحلول التقنية في"آيسنار 2026"

أبوظبي في 18 مايو / وام / يشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في فعاليات النسخة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" وذلك في إطار جهوده لتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي.

ويستعرض المجلس خلال مشاركته في المعرض أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني إلى جانب تسليط الضوء على مستقبل القطاع والاتجاهات العالمية المتسارعة في مجالات الحماية الرقمية والمرونة السيبرانية وأمن الأنظمة الذكية.

وتتضمن مشاركة المجلس تنظيم التمرين السيبراني الدولي الذي يشكل منصة عملية لاختبار الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات والتهديدات السيبرانية المتطورة.

وينظم المجلس ضمن مشاركته سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي يقودها نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات المرونة الرقمية وأمن الذكاء الاصطناعي لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بحماية البنية التحتية الرقمية وتطوير استراتيجيات استباقية لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة بما يسهم في بناء منظومة رقمية أكثر أماناً واستدامة.

وتسلط مشاركة المجلس الضوء على المبادرات الوطنية والمشاريع الاستراتيجية التي تقودها دولة الإمارات في قطاع الأمن السيبراني الهادفة إلى تطوير القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات المتخصصة وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى مختلف القطاعات الحيوية.

تأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام مجلس الأمن السيبراني بدعم جهود دولة الإمارات في بناء بيئة رقمية آمنة ومرنة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية بما يواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي والريادة العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني.

جدير بالذكر أن "آيسنار 2026" يعد أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر ويوفر منصة متكاملة لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات ومناقشة التحديات الأمنية المستقبلية على المستويين الإقليمي والدولي.