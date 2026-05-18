"تسليح القابضة" تستعرض أحدث حلولها الأمنية والتدريبية في "آيسنار 2026"

أبوظبي في 18 مايو / وام / تشارك شركة تسليح القابضة في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026)، الذي يُعد المنصة الأكثر موثوقية في المنطقة ويجمع نخبة من مسؤولي الأمن الوطني والأمن السيبراني وصنّاع القرار والمشترين ومختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات، ومناقشة المشاريع المستقبلية والتأثير في توجهات القطاع الأمني.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة الأمن والدفاع، من خلال تقديم حلول متقدمة تدعم جاهزية الكوادر وترتقي بكفاءة الأداء وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتستعرض تسليح القابضة مجموعة متكاملة من الأنظمة التقنية المتطورة في مجالات التدريب البدني والعسكري من بينها نظام MilFiT الذكي لتدريب اللياقة البدنية، الذي يعتمد على تقنيات تحليل الحركة والكاميرات الذكية لقياس أداء المتدربين بدقة عالية واحتساب التمارين بشكل تلقائي، بما يعزز كفاءة التدريب ويرفع من مستوى الجاهزية البدنية.

وتعرض الشركة حلول المخازن الذكية للأسلحة المقدمة من شركة SWS، والتي توفر أنظمة متقدمة وآمنة لإدارة وتخزين الأسلحة والمعدات وفق أعلى معايير السلامة والتحكم.

وتقدّم أيضا نظام محاكاة الرماية من شركة MILO الأمريكية، الذي يتيح بيئة تدريب واقعية ومتطوّرة تُسهم في تأهيل عناصر الجيش والشرطة وقوات إنفاذ القانون وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية.

وأكد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسليح القابضة، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تمثل محطة استراتيجية مهمة للشركة.

وقال : " نفخر في شركة تسليح القابضة بمشاركتنا في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026)، الذي يشكّل منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول في مجالات الأمن والدفاع" مشيراً إلى أن المشاركة تأكيد على التزام الشركة المستمر بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لتعزيز الجاهزية الأمنية من خلال تقديم تقنيات مبتكرة تواكب متطلبات المستقبل.

وأضاف أن الشركة تحرص على تقديم منظومة متكاملة من الحلول التي تسهم في تطوير قدرات التدريب والتأهيل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الأمنية، بما يدعم جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات المتسارعة، ويعكس رؤيتها في أن الابتكار هو الأساس لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.

وتؤكد تسليح القابضة من خلال مشاركتها في “آيسنار 2026” مكانتها شريكا استراتيجيا في دعم وتطوير منظومة الأمن، عبر تقديم حلول نوعية تجمع بين الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مفاهيم الاستدامة في القطاع الأمني.