مليونا درهم دعما من "دبي الإسلامي" لـ "خيرية دبي"

دبي في 18 مايو /وام/أشادت جمعية دبي الخيرية بالشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمعها بـ "دبي الإسلامي" مثمنةً الدعم المالي السخي الذي قدمه البنك وقدره مليونا درهم بواقع مليون درهم لكل من مبادرتي "بالعلم نرتقي" و"كوبون الخير".

وقال سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية إن تبرع "دبي الإسلامي" السخي تجسيد حي لروح التكافل التي تميز مجتمع دولة الإمارات وبرهان على الرؤية المشتركة التي تجمعنا بالمؤسسات المصرفية الوطنية الرائدة للنهوض بالعمل الخيري من حيز الإغاثة الآنية إلى آفاق التمكين المستدام".

وأعرب سعادته عن اعتزاز الجمعية بهذه الشراكة مع دبي الإسلامي الذي يثبت يومًا بعد يوم ريادته في مجال المسؤولية المجتمعية .