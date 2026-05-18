سفير الإمارات في دكا يلتقي مستشار رئيس الوزراء لشؤون البريد والاتصالات والتكنولوجيا ببنغلاديش

دكا في 18 مايو/وام/ التقى سعادة عبدالله علي خصيف الحمودي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، مع سعادة عاصف ريحان أسد، مستشار رئيس الوزراء لشؤون البريد والاتصالات والتكنولوجيا في بنغلاديش.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون بين دولة الإمارات وبنغلاديش، لا سيما في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الربط الرقمي، ودعم الحضور الرقمي لبنغلاديش ضمن منظومة التكنولوجيا العالمية.

كما تناولت المحادثات خلال اللقاء فرص التعاون في إنشاء مراكز بيانات حديثة، وتوسيع الخدمات السحابية والرقمية، وتعزيز الشراكات القائمة على الابتكار بين البلدين الصديقين.