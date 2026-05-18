"الأولمبياد الخاص" يطلق برنامجاً صحياً للمشاركين في الألعاب الإماراتية 2026

أبوظبي في 18 مايو /وام/ أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن تخصيص برنامج صحي متكامل للاعبين ضمن فعاليات النسخة الثانية من "الألعاب الإماراتية 2026"، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو المقبل في أبوظبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية من مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف دعم صحتهم وتعزيز عافيتهم ورفاههم.

وتشهد النسخة الثانية مشاركة واسعة تتجاوز 1000 لاعب ولاعبة، ضمن برنامج رياضي متنوع مبني على ما تحقق في النسخة الأولى، بما يعزز فرص التنافس والدمج الرياضي.

وعلى هامش الألعاب، ينظم برنامج "الكشف الصحي" بالتعاون مع عدد من الشركاء الصحيين ويشارك في تنفيذه 29 مديراً طبياً موزعين على التخصصات المختلفة، بواقع 7 لبرنامج صحة الأقدام، و9 لبرنامج صحة الفم والأسنان، و7 لبرنامج صحة الإبصار، و6 لبرنامج التوعية الصحية، إضافة إلى 127 متطوعاً سريرياً و280 متطوعاً داعماً على مدار ثلاثة أيام.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: "تمثل نسخة 2026 من الألعاب الإماراتية محطة مهمة في مسيرة تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات، وترسيخ نهج الدمج المتكامل، ليس على المستوى الرياضي فحسب، بل الصحي أيضاً."

وأضاف : "نحرص من خلال برنامج "الكشف الصحي" على تقديم فحوصات متخصصة تستهدف أبرز التحديات الصحية التي يواجهها اللاعبون، مثل مشكلات البصر، وصحة الفم والأسنان، والقدمين، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة الصحية."

وأضاف: "تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الأولمبياد الخاص الإماراتي لتكامل الصحة مع الرياضة، بما يسهم في تمكين اللاعبين، ورفع جودة حياتهم، وتعزيز دمجهم الفاعل في المجتمع."