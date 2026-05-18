هيئة أبوظبي للدفاع المدني و«جمعية واجب التطوعية» تنظمان ملتقى المستجيب المجتمعي النسائي

أبوظبي في 18 مايو/وام/ نظّمت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني ملتقى المستجيب المجتمعي النسائي، بالتعاون مع «جمعية واجب التطوعية»، بحضور الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من سيدات أعمال ورائدات أبو ظبي.

يأتي انعقاد الملتقى بهدف استقطاب وتمكين المرأة للانضمام إلى برنامج «المستجيب المجتمعي»، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة في بيئة العمل والمنزل والحياة اليومية.

وأكدت الهيئة اهتمامها بتأهيل وتشجيع المرأة على الاستجابة السريعة والفعّالة وأوضحت أن جهودها تستهدف إعداد كوادر نسائية قادرة على دعم منظومة السلامة المجتمعية، والإسهام في حماية أفراد الأسرة والمجتمع، بما يعزز جودة الحياة ويرسّخ بيئة آمنة ومستدامة.

وجرى استعراض مفاهيم السلامة في المباني والمنشآت، وآليات التعامل مع المخاطر المحتملة داخل المنازل، إلى جانب تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية والسلامة في مختلف المرافق الحيوية.

وتضمن الملتقى ورشة عمل تناولت الدور المحوري لمرشدي السلامة في نشر الوعي الوقائي وترسيخ ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم الإرشادات المتعلقة بمخاطر الحريق وسبل الوقاية منها، بما يجسّد تكامل الجهود بين الجهات الرسمية وأفراد المجتمع لحماية الأرواح والممتلكات.

وعبّرت الهيئة عن اعتزازها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مشيدةً بدورهم الريادي في دعم منظومة السلامة المجتمعية من خلال العمل التطوعي، وأكدت إيمانها بأهمية تمكين المرأة وتعزيز حضورها الفاعل في مجالات الاستجابة والطوارئ، بوصفه ركيزةً أساسية في مسيرة العطاء التي يحتضنها أبناء وبنات الوطن، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة وإيمانها بدور المجتمع في خدمة الإنسان والوطن.

وأكدت الهيئة أن نهجها في الاهتمام بالعمل التطوعي ينعكس ايجابياً على تعزيز جودة الحياة وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال تقديم خدمات السلامة والحماية المدنية باحترافية، لأجل عاصمةٍ أكثر أمانًا وسلامة، وذلك تحقيقًا لرؤيتها الاستراتيجية بأن تكون أبو ظبي من أفضل مدن العالم في تحقيق استدامة وسلامة المجتمع.