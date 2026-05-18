شرطة دبي تشارك في «آيسنار 2026»

دبي في 18 مايو / وام / تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار 2026” الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي بمشاركة جهات متخصصة في مجالات الأمن والسلامة والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة وإدارة الطوارئ.

وتشارك شرطة دبي ضمن جناح وزارة الداخلية، من خلال منصة تستعرض عدداً من الخدمات الأمنية الذكية والتقنيات الحديثة والمبادرات التخصصية، بما يعكس توجهاتها في مجالات التحول الرقمي والابتكار الأمني وتعزيز السلامة العامة وجودة الحياة.

وأكدت شرطة دبي أن مشاركتها تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المعارض والمحافل الأمنية المتخصصة، واستعراض أحدث مبادراتها وخدماتها الذكية وتجاربها في العمل الشرطي والأمني، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول الأمنية المبتكرة.

وأوضحت أن مشاركتها تجسد التزامها بدعم توجهات الدولة في ترسيخ منظومة أمنية متطورة ومستدامة، وتعزيز جاهزية الأجهزة الشرطية لمواكبة المتغيرات المستقبلية عبر توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم الأمن المجتمعي.

تعرض المنصة عدداً من الخدمات والتقنيات، من بينها تطبيق شرطة دبي الذكي، ومنصة السلامة المرورية، ومنصة التوعية الإلكترونية “eCrime Hub”، ودورية “غياث”، وبرنامج المحاكاة الافتراضي، إلى جانب استعراض جهود ومعدات إدارة البحث والإنقاذ، والدورية ذاتية القيادة “M01”.





كما تسلط شرطة دبي الضوء على النسخة الثامنة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية “سوات” لعام 2027، وأجندة النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل