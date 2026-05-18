"دبي للتأمين" تفوز بعقد تأمين أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة

دبي في 18 مايو/وام/ فازت شركة دبي للتأمين بعقد تأمين أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة الذي تشغّله شركة تاكسي دبي، لتصبح أول جهة تؤمّن حلول التنقل من دون سائق في دبي ضمن إطار تأميني مخصص لهذا النوع من المركبات.

يأتي الإعلان عقب إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة مؤخراً في دبي، ضمن مبادرة تستهدف تعزيز مكانة الإمارة في مجالات التنقل الذكي والبنية التحتية المستقبلية، ودعم توجهاتها نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة النقل والحياة الحضرية اليومية.

وقال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: “نفخر بأن نكون جزءًا من إنجاز عالمي غير مسبوق، من خلال تأمين أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة في دبي، ودعم واحدة من أكثر مبادرات التنقل تطورًا على مستوى العالم”.

وأوضح أن الشركة طورت نهجاً تأمينياً متخصصاً يتناسب مع طبيعة المركبات ذاتية القيادة، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار ومعالجة البيانات الفورية ونماذج المسؤولية المتطورة.