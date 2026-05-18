سعيد الهاجري يبحث مع وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني تعزيز الشراكة في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

لندن في 18 مايو/وام/ شاركت دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة المتحدة في لندن بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وقد عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وتناول عدداً من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما في ذلك الأمن المالي، ومكافحة غسل الأموال، والتعاون القضائي، والمخاطر الناشئة التي تؤثر في النظام المالي العالمي.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، فيما ترأس جانب المملكة المتحدة معالي دان جارفيس، عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن.

وعكس الاجتماع عمق الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار الركائز الثلاث الأساسية للشراكة، وهي: تنسيق السياسات، والتعاون التشغيلي، والتعاون القضائي.

وركزت المناقشات على سبل تعزيز تبادل المعلومات، ودعم المساعدة القانونية المتبادلة، والتصدي لمخاطر الجرائم المالية الناشئة.

واختُتم الاجتماع بتأكيد معالي سعيد الهاجري على التزام دولة الإمارات ببناء شراكة قوية وعملية ومرتكزة على هدف تحقيق النتائج بالتعاون مع المملكة المتحدة.

وشدد معاليه على أهمية مواصلة التعاون في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز النزاهة المالية، وترسيخ التعاون القضائي بين البلدين.