CFI تطلق التداول على 40 سهماً في سوق دبي المالي

دبي في 18 مايو/وام/ أعلنت مجموعة CFI المالية، إطلاق التداول على أكثر من 40 سهمًا محليًا مدرجًا في سوق دبي المالي.

تشمل الأسهم مجموعة مختارة من الشركات المدرجة في السوق، عبر قطاعات رئيسية مثل العقارات، والخدمات المصرفية و الخدمات اللوجستية، والاتصالات، والمرافق، وغيرها.

وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية في بيان في هذا الشأن، إن هذه الخطوة لا تعد إطلاقا لخدمة جديدة بل محطة فارقة للمستثمرين في دولة الإمارات.

وقال خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، إن إتاحة الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي عبر منصة CFI تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال في الدولة عبر قنوات آمنة ومنظّمة موضحا أن تعزيز الربط مع المنصات المرخصة يسهم في دعم مستويات المشاركة في السوق، بما ينسجم مع جهود سوق دبي المالي المتواصلة لتعزيز سهولة الوصول والسيولة والارتقاء بتجربة المستثمرين بشكل عام.