"الإمارات للصحة المهنية" تطرح ملف استضافة "ICOH 2033" خلال مؤتمر في بانكوك

بانكوك في 18 مايو /وام/ تشارك جمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع في أعمال المؤتمر المشترك للمؤتمر الـ34 للجمعية الطبية والصحية والمهنية "OHSWA" والمؤتمر الـ53 لمنظمة "مديشيم" الدولية "MEDICHEM"، المنعقد حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري.

وقال البروفيسور الدكتور نهيان هلال، رئيس الجمعية وعضو اللجنة الدولية للصحة المهنية "ICOH"، إن الجمعية أعلنت ترشح دولة الإمارات لاستضافة "المؤتمر العالمي للصحة المهنية ICOH 2033" في العاصمة أبوظبي، وتحديداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت الدولة تتبوأها على خارطة الصحة المهنية العالمية.

وأضاف أن الجمعية أعلنت أيضاً إطلاق "المؤتمر الدولي الأول للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم"، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل، بهدف صياغة سياسات مبتكرة وتطوير بيئات عمل دامجة وآمنة تكفل دمج أصحاب الهمم في مختلف القطاعات، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية العالمية، بما يجسد توجهات دولة الإمارات في ترسيخ مفاهيم التمكين والاستدامة المجتمعية.

وأشار إلى أن الجمعية عقدت سلسلة اجتماعات ولقاءات إستراتيجية مكثفة مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الدولية للصحة المهنية "ICOH"، بهدف حشد التأييد الدولي لملف استضافة الدولة لهذا الحدث العالمي، وإبراز الجاهزية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات لاستضافة كبرى الفعاليات الصحية والمهنية الدولية.

وأكد أن الجمعية شاركت أيضاً بورقة بحثية بعنوان "من تقنية البلوك تشين إلى حلول الصحة المهنية الرقمية عن بُعد لتتبع المواد الكيميائية والوصول إلى الرعاية الصحية في مجال "إعادة التدوير"، والتي استقطبت اهتماماً واسعاً في الأوساط العلمية الدولية.

واستعرضت الورقة نموذجاً تقنياً متطوراً يهدف إلى حماية العمال وضمان سلامتهم في "الاقتصاد الدائري غير الرسمي"، عبر توظيف التقنيات الحديثة وسلسلة الكتل "Blockchain"، بما يتيح تتبع المواد الكيميائية الخطرة بدقة وعبر الحدود لحماية العاملين من مخاطر التعرض لها، إلى جانب توفير حلول ذكية للرعاية الصحية عن بُعد للعاملين في قطاع إعادة التدوير، بما يضمن وصولهم الفوري إلى الخدمات الطبية، وتقديم نموذج متكامل للصحة المهنية الرقمية يجمع بين الابتكار التكنولوجي والمرونة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحراك والمؤتمرات المرتبطة به نخبة من المختصين والعلماء والمنظمات الدولية والشركات وممثلي القطاعات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة المهنية وترسيخ مفاهيم الصحة الوقائية عالمياً.

