أبوظبي للرياضات البحرية يختتم"سباق الإبحار الشراعي"، بمشاركة أصحاب الهمم

أبوظبي في 18 مايو/وام/ اختتمت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق الإبحار الشراعي لفئتي الأوبتيمست والإلكا، مساء أمس بمشاركة 44 بحاراً وبحارة من منتسبيها في أبوظبي والمرفأ، إلى جانب 9 من أصحاب الهمم.

وأسفرت منافسات فئة الأوبتميست للمبتدئين عن فوز هزاع إبراهيم بالمركز الأول، فيما تصدرت المزون المرزوقي فئة البنات.

وحققت حمدة المهيري لقب الأوبتميست للناشئين، " فئة 10 سنوات ومادون"، وفاز عبدالله المهيري، ومروة الحمادي بلقب فئة الليزر4.

وتصدر سلطان إبراهيم المرزوقي منافسات الليزر للمبتدئين، وعبدالله المهيري، الليزر4 للناشئين، فئة 14 عاما فما دون، وتوبراك كاجلايون، فئة الليزر6، وخليفة الرميثي فئة الأوبتميست.

وأوضحت الأكاديمية في بيان لها، أن المشاركين أظهروا مهارات تنافسية عالية، في جميع المراحل، للوصول إلى المراكز الأولى، مؤكدة أن تنظيم مثل هذه السباقات يرفع مستوى اللاعبين، ويمنحهم فرص الاحتكاك والتنافس، بما يسهم في إعداد جيل جديد من أبطال الرياضات البحرية، لتمثيل الدولة في المشاركات القارية والدولية.