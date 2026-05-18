"ثقافة الشارقة" تكشف عن برنامج مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بدورته الـ9

الشارقة في 18 مايو/وام/ كشفت دائرة الثقافة في الشارقة عن برنامج الدورة التاسعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي تنظمه إدارة المسرح بالدائرة خلال الفترة من 21 إلى 25 مايو الجاري في المركز الثقافي بمدينة دبا الحصن، بمشاركة عروض مسرحية عربية وورش تدريبية وملتقى فكري متخصص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة وتحدث خلاله كل من عائشة الكديد مساعد المنسق العام للمهرجان، ومريم المعيني رئيس اللجنة الإعلامية.

وأكدت الدائرة أن المهرجان يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويأتي استمراراً لجهود الإمارة في دعم الحركة المسرحية العربية وتعزيز حضور المسرح النوعي المتخصص.

وقالت عائشة الكديد إن الدورة التاسعة من المهرجان تشهد تنوعاً في التجارب المسرحية العربية المشاركة، بما يعكس مكانة الحدث بوصفه منصة للحوار الفني وتبادل الخبرات المسرحية، مشيرة إلى حرص إدارة المسرح واللجنة المنظمة على تقديم برنامج متكامل يجمع بين العروض والورش والملتقى الفكري.

من جانبها، قالت مريم المعيني إن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يواصل ترسيخ حضوره في المشهد المسرحي العربي، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الداعمة للحراك الثقافي والمسرحي، مؤكدة حرص إدارة المسرح بدائرة الثقافة على إثراء الساحة المسرحية بالأنشطة والفعاليات التي تتيح للفنانين والنقاد والجمهور فرص التلاقي والحوار وتبادل الخبرات.

وأضافت أن المهرجان يشهد تنظيم الدورة الـ21 من ملتقى الشارقة للمسرح العربي تحت عنوان «المسرح والتربية»، بمشاركة نخبة من الباحثين والممارسين المسرحيين العرب، إلى جانب تنظيم ثلاث ورش تدريبية متخصصة في التأليف والتشخيص والإخراج المسرحي، بهدف تطوير مهارات المهتمين بالمسرح وصقل تجاربهم الفنية.

ويشهد المهرجان مشاركة خمسة عروض مسرحية من الإمارات ومصر وتونس وسوريا والمغرب ويُفتتح برنامج العروض بالمسرحية الإماراتية «أصابع الياسمين» من تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، على أن تقدم في اليوم التالي المسرحية المصرية «دهب» من تأليف وإخراج عمرو قابيل.

ويتضمن البرنامج العرض التونسي «صوتان تحت الجلد» من تأليف نور الدين همامي وإخراج ثريا بوغانمي، والعرض السوري «حوار» من تأليف وإخراج مأمون الخطيب، فيما تختتم الدورة بالمسرحية المغربية «انتظار» من تأليف محمد العلمي وإخراج محمد رضا التسولي.

يعقب العروض ندوات نقدية يشارك فيها نخبة من المسرحيين والنقاد العرب، بهدف مناقشة التجارب الفنية وتسليط الضوء على الجوانب الجمالية والفكرية للأعمال المشاركة.

ويتضمن البرنامج أيضاً ثلاث ورش تدريبية متخصصة تشمل التأليف المسرحي والتشخيص والإخراج، ويشرف عليها مسرحيون عرب من المغرب والإمارات وتونس، في إطار دعم وتأهيل الكوادر المسرحية الشابة.

ويستضيف المهرجان كذلك الدورة الحادية والعشرين من ملتقى الشارقة للمسرح العربي يومي 22 و23 مايو الجاري تحت عنوان «المسرح والتربية»، لمناقشة قضايا المسرح التربوي وعلاقته بالتعليم والتنشئة الثقافية في العالم العربي.