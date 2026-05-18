«منصة للتوزيع» تدعم الناشرين الإماراتيين في معرضي الرباط والدوحة للكتاب

الشارقة في 18 مايو/وام/ تشارك شركة «مِنصة للتوزيع» في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 23 مايو الجاري بعد اختتام مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب والنشر 2026 مواصلةً أداء مهمتها المتمثّلة في تقديم الدعم للناشرين الإماراتيين والعرب وتمكينهم من تحقيق انتشار عالمي من خلال كتبهم.

و على مدار مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب خلال مايو الجاري وفّرت «منصة للتوزيع» منبراً معرفياً متكاملاً يستعرض تنوّع وغنى الإنتاج الثقافي الإماراتي أمام جمهور واسع من القرّاء وصنّاع النشر مقدمةً مجموعة غنية من أحدث الإصدارات الإماراتية تضم 3820 كتاباً تتوزع على 754 عنواناً بالتعاون مع 101 ناشر محلي.

وتستمر رحلة الكتاب الإماراتي في محطتها التالية عبر أروقة معرض الدوحة الدولي للكتاب حيث تحتفي الشركة بالأصوات الإبداعية الإماراتية التي تصدّرها 94 دار نشر محلية عبر 760 عنواناً جديداً بإجمالي 4,507 كتب تصوغ حضوراً إماراتياً متجدّداً على خارطة النشر الإقليمية والدولية.

تأتي المشاركات في إطار جهود الشركة لدعم الناشرين الإماراتيين وربطهم بالأسواق الدولية عبر توفير قنوات توزيع حديثة تسهم في تعزيز انتشار المحتوى العربي عالميا وتواكب تطورات صناعة النشر.

و أكّد سعادة راشد الكوس مدير عام «منصة للتوزيع» حرص الشركة على إيصال نبض المشهد الثقافي المحلي إلى أبرز الأحداث الثقافية الإقليمية والدولية مشيراً إلى أن المشاركة في معرضيّ الدوحة والرباط تعكس التزامها بترسيخ حضور الكتاب الإماراتي عالمياً وتعزيز مكانة المحتوى العربي بوصفه رافداً للحوار الحضاري وعنصراً فاعلاً في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الإبداع والابتكار.

ويؤكد هذا الحراك الثقافي المتواصل التزام «منصة للتوزيع» بتطوير منظومة توزيع أكثر كفاءة ومرونة من شأنها الإسهام في توسيع انتشار المحتوى العربي وترسيخ مكانته في المشهد الثقافي العالمي.