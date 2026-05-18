سياحة عجمان تبرم شراكة استراتيجية مع "ديرتورجروب" لاستقطاب مزيد من السياح الأوروبيين

عجمان في 18 مايو / وام / أبرمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ديرتور “DERTOUR Group”، وذلك في إطار مشاركتها في معرض IMEX فرانكفورت 2026.

جرى توقيع الشراكة خلال زيارة لوفد الدائرة برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة لمقر المجموعة في مدينة فرانكفورت الألمانية بحث فيها الطرفان آفاق التعاون المشترك وتعزيز الحضور السياحي لإمارة عجمان في الأسواق الأوروبية.

تحت مظلتها منظومة متكاملة من العلامات التجارية السياحية المتخصصة في مجالات منظمي الرحلات والفنادق وإدارة الوجهات ووكالات السفر، مع حضور واسع في أسواق أوروبية متعددة وشبكة وجهات تمتد حول العالم، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مؤثراً في توجيه حركة السياحة الأوروبية.

تستهدف الاتفاقية إطلاق برامج ترويجية متكاملة تُوصل المنتج السياحي لإمارة عجمان إلى شرائح واسعة من المسافرين الألمان والأوروبيين، واستقطاب مزيد من الزوار إلى الإمارة بما يدعم مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً دوليةً رائدة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، إن هذه الشراكة مع "دير توريستيك" تجسد نهج الدائرة في بناء علاقات استراتيجية مع كبريات المؤسسات السياحية العالمية وأكد أن الوصول إلى شبكة توزيعها الواسعة في السوق الأوروبية فرصة حقيقية لتعريف المسافرين بما تقدمه عجمان من تجارب سياحية متكاملة، تجمع بين الضيافة الراقية والتراث الأصيل والبنية التحتية عالمية المستوى.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن منظومة شراكات استراتيجية نعمل على بنائها مع شركاء دوليين مؤثرين، بما يخدم مستهدفات رؤية عجمان 2030 في تنويع القطاعات الاقتصادية ورفع العائد السياحي.

وتواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان توسيع شبكة شراكاتها الدولية في الأسواق الرئيسية، في إطار خطة ترويجية متكاملة تستهدف أسواقاً جديدة وتدعم مستهدفات النمو السياحي لإمارة عجمان.