الإمارات تشارك في الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف

جنيف في 18 مايو / وام / تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي تنظمها منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري.

تعد جمعية الصحة العالمية أعلى هيئة لاتخاذ القرار في مجال الصحة العالمية، وتجمع وزراء الصحة والمسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقادة القطاع الصحي من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي، ومناقشة أبرز الأولويات الصحية العالمية، والمساهمة في رسم مستقبل السياسات الصحية على المستوى الدولي.

تعكس مشاركة دولة الإمارات في أعمال الجمعية التزامها المستمر بتعزيز أنظمة صحية مرنة ومستقبلية ترتكز على الوقاية والابتكار والتأهب والتعاون الدولي.

ويشارك وفد الدولة في الجلسات العامة والاجتماعات الثنائية والنقاشات الفنية والفعاليات المصاحبة، والتي تتناول عدداً من المحاور ذات الأولوية، من بينها الرعاية الصحية الوقائية، والأنظمة الغذائية الصحية، والصحة الرقمية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والابتكار الصحي، وزراعة ونقل الأعضاء، والشيخوخة الصحية، والتأهب للطوارئ الصحية.

كما يشارك وفد الإمارات في النقاشات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، والتأهب للجوائح، وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية، والصحة وتغير المناخ، ومستقبل أنظمة الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت سعادة الدكتورة مها بركات، رئيسة وفد الدولة المشارك في جمعية الصحة العالمية، إن التحديات الصحية العالمية تتطلب اليوم أنظمة صحية أكثر مرونة، وتعاوناً دولياً أقوى، ورؤى مستقبلية تضع الوقاية والتأهب والابتكار في صميم العمل الصحي، مؤكدة أن دولة الإمارات تعزز التزامها بدعم الجهود العالمية المشتركة لبناء أنظمة صحية أكثر استدامة وقدرة على الاستجابة للتحديات الصحية المتغيرة.

وأضافت أن دولة الإمارات تواصل تطوير حلول صحية مبتكرة ترتكز على الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والجينوم والرعاية الصحية الوقائية والشيخوخة الصحية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية التي تدعم التقدم الصحي العالمي والمسؤولية المشتركة.

وسلط وفد الدولة خلال مشاركته في جمعية الصحة العالمية الضوء على عدد من الأولويات والمبادرات الوطنية، بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية، والأنظمة الغذائية الصحية، والتحول الرقمي الصحي، والشيخوخة الصحية، وزراعة ونقل الأعضاء، وتنمية الكوادر الصحية.

ويشارك الوفد في سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والمنظمات الدولية والشركاء العالميين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة في القطاعات الصحية ذات الأولوية.

وتنظم دولة الإمارات على هامش أعمال الجمعية فعالية بعنوان “من التوعية إلى التطبيق: تعزيز أفضل الممارسات العالمية في التبرع وزراعة الأعضاء”، تستعرض خلالها أبرز الممارسات والتجارب الدولية، إلى جانب تسليط الضوء على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة “حياة” كنموذج وطني يدعم منظومة أخلاقية ومستدامة وعادلة للتبرع وزراعة الأعضاء.

كما تشارك الدولة في مراسم توزيع جوائز الصحة العامة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وسيتم تقديم جائزة مؤسسة الإمارات للصحة للدكتور ووراويت تونتيواتاناساب من مملكة تايلاند، تقديراً لإسهاماته المتميزة في مجال التنمية الصحية.

وتؤكد مشاركة الدولة في جمعية الصحة العالمية دورها المتنامي كشريك فاعل في الحوار الصحي العالمي، والتزامها بمواصلة تطوير أنظمة صحية متكاملة ترتكز على المرونة والابتكار والوقاية والاستدامة والتعاون الدولي، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031".