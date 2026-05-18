بلدية دبا الفجيرة تنظم برنامجًا تدريبيًا لموظفيها بعنوان «صناعة التميز وتمكين الكفاءات»

الفجيرة في 18 مايو/وام/ نظّمت بلدية دبا برنامجًا تدريبيًا بعنوان «صناعة التميز وتمكين الكفاءات»، وذلك في إطار حرصها على تطوير مهارات موظفيها وتعزيز كفاءاتهم المهنية والإدارية بما يواكب توجهات التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

قدّمت البرنامج التدريبي الدكتورة نورة النعيمي من مركز بيراميدز للتدريب وتناولت خلاله مجموعة من المحاور المهمة التي ركزت على التعرف على مفهوم التميز المؤسسي في بيئة العمل الحديثة، ومعاييرو نماذج التميز المؤسسي المعتمد لتحليل واقع الأداء المؤسسي وتحديد فرص التحسين، وذلك بهدف تطوير قدرات المشاركين في تطبيق مفاهيم وممارسات التميز المؤسسي بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الجودة والإستدامة والابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية.