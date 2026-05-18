المنتدى الإسلامي بالشارقة يختتم فعاليات مختبره العلمي “الدراسات المعجمية والمصطلحية”

الشارقة في 18 مايو/وام/ اختتم المنتدى الإسلامي اليوم فعاليات مختبره العلمي“الدراسات المعجمية والمصطلحية” الذي نظمه على مدار أسبوع بمقره في منطقة سمنان، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين والمختصين والمهتمين بالدراسات العلمية والمعرفية.

يأتي تنظيم المختبر في إطار جهود المنتدى الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي، وتطوير الكفاءات العلمية المتخصصة، عبر برامج علمية تسهم في بناء الوعي المنهجي وتنمية مهارات البحث والتحليل.

شهد المختبر سلسلة من الحلقات العلمية والنقاشات التخصصية تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بالدراسات المعجمية والمصطلحية والتكامل المعرفي، قدمها أستاذ الدراسات المعجمية والمصطلحية الدكتور الأخضر الأخضري، إلى جانب مناقشة قضايا علمية وفكرية تسهم في تعزيز أدوات البحث العلمي لدى المشاركين.

وأتاح المختبر للمشاركين اكتساب مهارات نوعية في التعامل مع المصطلحات العلمية وآليات توظيفها في الدراسات الشرعية والإنسانية، مع التركيز على تنمية مهارات التحليل العلمي وربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية والمعاصرة، بما يعزز كفاءة الباحثين والمتخصصين في المجالات العلمية والثقافية.