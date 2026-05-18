طرق دبي وشركاؤها يرسمون خارطة طريق تعزز التنقّل والاستدامة وجودة الحياة

دبي في 18 مايو / وام / أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يدعم أولويات الهيئة ويعزز جاهزيتها للمستقبل، ويسهم في تطوير منظومة النقل والمواصلات ومواكبة التطورات المتسارعة في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشركاء السنوي الذي نظمته الهيئة بمركزها لأبحاث وابتكارات التنقل في جامعة برمنغهام بمدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة 15 جهة حكومية و8 جهات من قطاع الأعمال في دولة الإمارات، إلى جانب 48 شخصاً من الشركاء والخبراء الخارجيين وممثلي قطاعات ومؤسسات الهيئة.

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: “تحرص الهيئة على توسيع وتطوير قاعدة شركائها من القطاعين العام والخاص.. ويُعدّ المجلس الحالي امتداداً لجهود الهيئة في ترسيخ ثقافة الشراكة المؤسسية بعدما انتقل من التركيز على تبادل المعرفة إلى تعزيز الوعي بالشراكات وتحويلها إلى التزامات ذات أثر ملموس ومستدام عبر مبادرات ريادية مشتركة، قابلة للتنفيذ تدعم التوجه الاستراتيجي لإمارة دبي".

وأوضحت العصيمي أن تنظيم المجلس يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة وتطويرها مع الشركاء، وحصر الآراء والأولويات، وتعزيز قنوات التواصل بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويعزز التكامل في تنفيذها لضمان الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

تضمن المجلس جلسات عمل تفاعلية ناقش خلالها الشركاء وممثلو الهيئة خمسة محاور رئيسية شملت التكامل والتنقل المبتكر، والاستدامة، وإسعاد المتعاملين، والصحة والسلامة والأمن، والجاهزية للمستقبل