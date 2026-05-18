"سلال" تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "روّاد المستقبل"

العين، في 18 مايو /وام/ نظمت مجموعة سلال، الرائدة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "روّاد المستقبل" ضمن "واحة الابتكار"، مركز الأبحاث والتطوير التابع للمجموعة في منطقة العين، والمصمم لإحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا الزراعية بالدولة.

وينظم البرنامج سنوياً تحت مظلة "أكاديمية التكنولوجيا الزراعية المتقدمة"، وهي مبادرة وطنية متخصصة تابعة لواحة الابتكار، تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين الإماراتيين في القطاع الزراعي، عبر تزويدهم بالخبرات العملية، والمعرفة العلمية المتقدمة، والتجارب التطبيقية الواقعية.

يأتي إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، و"مواهب"، ليجسد نموذجاً متكاملاً لتضافر الجهود الوطنية بين القطاعين الأكاديمي والبحثي بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر المتخصصة في قطاعي الزراعة والغذاء.

شهد الحفل حضور مجموعة من المسؤولين وممثلي المؤسسات الأكاديمية، والخبراء، والشركاء الاستراتيجيين، للاحتفاء بإنجازات الدفعة الأولى 2025–2026.

و قال الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار في كلمته الافتتاحية :"يمنح هذا البرنامج الطلبة تجارب واقعية تعزز من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر مختلف التخصصات الزراعية، من خلال تدريبهم بشكل مباشر تحت إشراف خبراء واحة الابتكار، وتمكينهم من أدوات العمل المخبري، والتدريب الميداني، والأبحاث الزراعية التطبيقية وابتكارات التكنولوجيا الزراعية المتقدمة.. وانطلاقاً من نهجنا في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية، نلتزم بتصميم تجارب تعليمية عملية تسهم في تعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتمكين جيل جديد قادر على قيادة مستقبل الابتكار الزراعي في دولة الإمارات والمنطقة ونوفر للمشاركين الذين نجحوا في اتمام البرنامج فرصا وظيفية ضمن المؤسسات التابعة لمجموعة سلال".

وخلال حفل التخرّج، استعرض الطلبة مجموعة من مشاريع التخرج الابتكارية التي تم تطويرها ضمن البرنامج وشملت تطبيقاً رقمياً لإدارة المختبرات، يهدف إلى أتمتة عمليات فحص التربة والمياه بما يعزز سلامة البيانات والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تطبيق "أجري تراك" (Agri Track)، وهو نظام مركزي لإدارة سير العمل، يهدف إلى توحيد البيانات اللوجستية والميدانية ضمن منصة موحدة تدعم التنسيق التشغيلي واتخاذ القرار، بالإضافة إلى مشروع "تطوير منتجات الكينوا" الذي يركز على إنتاج دقيق من الكينوا المحلي عالي القيمة الغذائية.

وقالت الخريجة مهرة البلوشي في تصريحات لـ (وام) إن مشروعها ركز على تطوير سلسلة الكينوا في دولة الإمارات وجرت زراعة أصناف محددة مثل (Q3 و Q5) في مزارع "سلال".. وتمثلت فكرة المشروع في إنتاج طحين الكينوا كبديل صحي، خالٍ من الجلوتين، وعالٍ في البروتين والألياف وأشارت إلى أن العمل على هذا المشروع استغرق ثمانية أشهر من التجارب الدقيقة والمستمرة حتى الوصول إلى المنتج النهائي المبتكر.

وقدمت الخريجة منى علي العفاري مشروعا تقنيا متطورا عبارة عن منصة رقمية لإدارة المختبرات ويهدف إلى أتمتة عمليات فحص التربة والمياه وتحسين كفاءة وتنظيم العمليات داخل المختبرات التي لا تزال تعتمد على الأنظمة اليدوية، مما يقلل من الأخطاء والتأخيرات.

وتعمل هذه المنصة على تنظيم سير العمل، وتتبع العينات، وتحسين التواصل، مما يضمن سلامة البيانات وزيادة الإنتاجية وتوفير الوقت.. واستغرق تطوير المشروع نحو تسعة أشهر .

فيما عرضت الخريجة عائشة أحمد الكعبي تطبيقا ذكيا متكاملا مخصصا لإدارة العمليات الزراعية وسلسلة الإمداد يهدف إلى تحويل العمل الزراعي الميداني من النظام الورقي التقليدي إلى نظام رقمي مركزي يتيح متابعة المحاصيل، إدارة العمال، تتبع المهام، وتوحيد البيانات اللوجستية لإعداد التقارير بشكل فوري ومباشر مما يدعم التنسيق التشغيلي وسرعة اتخاذ القرار.. واستغرق العمل على بناء وتصميم نموذج التطبيق حوالي ثلاثة أشهر.

يذكر أن "أكاديمية التكنولوجيا الزراعية المتقدمة" تم اطلاقها عام 2025 على هامش افتتاح "واحة الابتكار" في منطقة العين، وتهدف الأكاديمية إلى دعم القدرات الزراعية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة الأمن الغذائي طويلة الأمد، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.